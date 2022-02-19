«Очень страшно и тревожно»: беженцы из Донбасса рассказали, как решились на эвакуацию

В Ростовской области ночь, но женщинам, детям и старикам, прибывшим из Донбасса, не до сна. Граждане, эвакуированные с близко прилегающих к линии разграничения территорий, только что прибыли в Россию и ждут размещения. Съемочной группе «Звезды» удалось поговорить с ними и узнать больше об обстановке в регионе.

Многие из тех, кто принял предложение помощи от РФ, проживают в Тельмановском районе. Сейчас там настолько неспокойно, что даже привыкшие к атакам жители предпочли покинуть свои дома. Хотя об обстрелах они все еще говорят, как о чем-то совершенно привычном.

«Мы живем на окраине Тельмана, и нас постоянно обстреливают. И сейчас именно окраины эвакуируют... Мы когда выезжали, стреляли грады. Недолго, правда», - рассказала одна из прибывших.

Семьи прибывают в Россию, в основном, неполным составом. Мужья, родители и взрослые дети у многих остаются на родных землях. Так, еще одна жительница Тельмановского района приехала только с внуками. Ее дочь осталась в Донбассе.

«Оставаться там с такими малышами опасно», - заметила женщина.

В Новоазовском районе сейчас тоже невозможно не думать об опасности для жизни. Снаряды бьют громко и совсем близко.

«Утром было громко, били. А потом, вроде как, не слышно. Но очень страшно и очень тревожно», - призналась жительница Донбасса, эвакуировавшаяся с дочерью и внуками.

Сколько времени нужно будет оставаться в России, прибывшие граждане не знают. Надеются, конечно, что обострение не продлится долго. Каждый из беженцев оставил за спиной дом и хочет верить, что ему будет к чему возвращаться.