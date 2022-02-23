Выбито 40 окон: кадры с места взрыва у здания телецентра в Донецке

Корреспондент Дмитрий Астрахань побывал на месте взрыва у здания телецентра в Донецке и показал, как выглядит строение после инцидента.

«Взрывом выбило около 40 стеклопакетов. Повреждены почти все комнаты в здании», - рассказал он.

По словам журналиста, взрывное устройство сработало возле главного телеканала республики. Бомба была заложена под забором неподалеку от здания.

Сегодня же в ДНР сообщили о новой атаке со стороны ВСУ. В представительстве в СЦКК заявили, что под минометный обстрел попали представители республики и ремонтная бригада энергетиков. В результате никто не пострадал.

Ночью в Луганске в районе троллейбусного депо в 04:15 утра в 70 метрах от склада пиротехники произошел взрыв. Об этом сообщили в представительстве ЛНР. Позднее в соцсетях появились кадры с предполагаемого места происшествия.