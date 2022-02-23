Мурашко предупредил о высоком риске заразиться более тяжелым штаммом «дельта»

Риск заразиться более опасным штаммом «дельта» в России до сих пор остается высоким. Об этом предупредил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Сегодня циркулирует и штамм "омикрон", и штамм "дельта", соотношение примерно один к двум», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

При этом, подчеркнул министр, нельзя говорить, что омикрон-штамм у всех заболевших протекает легко.

«Абсолютное число пациентов, попадающих на койки интенсивной терапии в абсолютном числе растет также, потому что количество пациентов заболевших все-таки высокое», - отметил он.

По словам Мурашко, у половины переболевших ковидом в течение нескольких месяцев после болезни появляются проблемы с сердцем и сосудами.

Ранее руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина сообщила, что в России пока не обнаружен вариант коронавируса «дельтакрон». А вирусолог Алексей Аграновский рассказал «Звезде», что новый вариант COVID-19, как и остальные коронавирусы, передается в основном воздушно-капельным путем, это свойство не зависит от конкретного штамма.