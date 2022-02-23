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В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с «дельтакроном» в РФ

Анна Касаткина
06:36 23.02.2022
Чтобы оценить опасность нового варианта, данных пока недостаточно, отмечают специалисты.
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с «дельтакроном» в РФ
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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В России пока не обнаружен вариант коронавируса «дельтакрон». Об этом сообщила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.

«Пока в России этот вариант - "дельтакрон" - не обнаружен», - сказала она РИА Новости.

Черкашина добавила, что пока недостаточно данных, чтобы оценить опасность нового варианта.

Она отметила, что свойства «дельтакрона», вероятнее всего, определят мутации в S-белке, отвечающие за заразность и способность вируса роникать в клетку. Специалист также предположила, что вариант по своим характеристикам будет ближе к «омикрону».

Ранее Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) начало отслеживать ситуацию с найденным на территории страны вариантом коронавируса, который представляет собой гибрид штаммов «дельта» и «омикрон». По данным агентства, «дельтакрон» развивается у тех пациентов, которые заразились обоими вариантами COVID-19 одновременно.

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