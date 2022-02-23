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Вирусолог рассказал о способе передачи «дельтакрона»

Анна Касаткина
10:27 23.02.2022
Защищаться против нового штамма, как и прежде, следует при помощи маски, отметил специалист.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Anna Shvets, Pexels
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Новый вариант COVID-19 «дельтакрон», как и остальные коронавирусы, передается в основном воздушно-капельным путем, это свойство не зависит от конкретного штамма. Об этом «Звезде» рассказал вирусолог Алексей Аграновский.

«По воздуху, один покашлял - другой вдохнул, так же. Это не может меняться от штамма к штамму, это свойство, связанное с вирусом. Все коронавирусы только так передаются, тут ничего нового», - объяснил эксперт.

В редких случаях инфекция может передаваться через поверхности, но это, по словам Аграновского, «можно сбросить со счетов», так как подобная вероятность очень низка.

«Перчатки были рекомендованы настоятельно в начале этой пандемии. Это было с самого начала бесполезно. Маски - да, перчатки - нет. Потому что путь передачи такой», - отметил вирусолог.

Новый штамм «дельтакрон», представляющий собой гибрид штаммов «дельта» и «омикрон», обнаружен в Великобритании. В Роспотребнадзоре ранее заявили, что в РФ этот вариант не выявлялся и пока рано делать выводы о его опасности.

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