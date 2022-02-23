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В Луганске заявили о мощном взрыве около троллейбусного депо

Ян Брацкий
05:58 23.02.2022
Инцидент произошел в 04:15, на место прибыли представители оперативных служб и ведомств.
В Луганске заявили о мощном взрыве около троллейбусного депо
© Фото: Представительство ЛНР в СЦКК, Telegram
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Мощный взрыв прогремел в Луганске в районе троллейбусного депо. Произошедшее квалифицируется как теракт, сообщается в Telegram-канале представительства Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации.

Инцидент в столице ЛНР произошел в 04:14. Сейчас на месте ЧП работают представители оперативных служб и ведомств. О возможных жертвах теракта или пострадавших ничего не сообщается.

Несколькими часами ранее стало известно, что в Донецке прогремел сильный взрыв. Грохот был отчетливо слышен в центральном Ворошиловском и в прифронтовом Киевском районах. Это не первый подобный случай. Восемнадцатого февраля у стен здания правительства ДНР взлетел на воздух автомобиль начальника Народной милиции республики.

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