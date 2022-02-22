Профильные комитеты Госдумы рекомендовали ратифицировать договоры с ЛНР и ДНР

Комитеты Госдумы по международным делам и по делам СНГ рекомендовали палате ратифицировать договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками. Решение было принято единогласно на заседании во вторник, 22 февраля.

Накануне после внеочередного большого заседания Совета безопасности Владимир Путин обратился к россиянам. В ходе выступления он заявил, что считает необходимым признать независимость самопровозглашенных республик.

Сразу после сообщения о признании ДНР и ЛНР на улицы Донецка вышли сотни людей. Они размахивали флагами, запускали фейерверки и пели песни.