Фейерверк и ликование: кадры празднования признания ДНР и ЛНР в Донецке

Жители Донецка празднуют признание официальной Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик. Очевидцы сообщают, что сразу после подписания Владимиром Путиным соответствующих указов, на улицы вышли сотни людей. Они размахивают российскими флагами, поют песни и запускают фейерверки.

Решение о признании независимости народных республик Донбасса Путин принял сегодня вечером, после заседания Совета безопасности. Ранее руководство ДНР и ЛНР обратилось к российскому лидеру с просьбой о признании их суверенитета.

Впоследствии Владимир Путин подписал договоры с главами Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.