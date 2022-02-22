Небензя: Россия не допустит новой кровавой бойни в Донбассе

Миру следует сконцентрироваться на том, как избежать войны в Донбассе и заставить Украину прекратить обстрелы. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Во вторник, 22 февраля, Небензя выступил на Совете Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины.

«Сейчас важно сконцентрироваться на том, как избежать войны и заставить Украину прекратить обстрелы и провокации против Донецка и Луганска», - сказал он.

Дипломат отметил, что Украина стянула к линии соприкосновения 120-тысячный воинский контингент.

Небензя добавил, что российские власти готовы к диалогу и открыты для дипломатического решения конфликта, однако допускать новую кровавую бойню в Донбассе Россия не намерена.

На проведении Совбеза ООН ранее настояли украинская сторона и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Ранее президент РФ Владимир Путин своими указами признал Донецкую и Луганскую народные республики. Глава государства попросил Федеральное Собрание ратифицировать необходимые документы, касающиеся признания республик, и подписал договоры с главами ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.