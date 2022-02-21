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Путин: ситуация в Донбассе приобрела критический характер

Виктория Ивашечкина
21:43 21.02.2022
Ранее президент РФ пообещал, что решение о признании ДНР и ЛНР будет принято в понедельник.
Путин: ситуация в Донбассе приобрела критический характер
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Российский лидер Владимир Путин заявил, что ситуация на Донбассе приобрела критический и острый характер.

«Сегодня обращаюсь к вам напрямую, чтобы не только дать оценку происходящему, но и проинформировать вас о принимаемых решениях, о возможных дальнейших шагах на этом направлении», - сказал президент в ходе обращения к россиянам и соотечественникам.

Ранее Владимир Путин пообещал, что решение о признании Донецкой и Луганской народных республик будет принято в понедельник, 21 февраля.

В понедельник, 21 февраля, глава ДНР Денис Пушилин обратился к президенту РФ с просьбой признать независимость республики. Он подчеркнул, что киевские власти приняли решение о силовом решении конфликта. По словам лидера республики, в Донбассе высоко ценят усилия Москвы в переговорном процессе по Минским соглашениям.

Впоследствии лидер ЛНР Леонид Пасечник также обратился к Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенной республики.

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