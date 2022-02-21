Госдума подготовит документы для ратификации соглашений с ЛНР и ДНР 22 февраля

Дума готова максимально оперативно приступить к процессу ратификации соглашений между Россией, ДНР и ЛНР. Соответствующее заявление сделал глава Комитета ГД РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

«После указов президента России о признании ЛНР и ДНР и подписания договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса, готовы максимально оперативно приступить к процедуре их ратификации», - объяснил он в эфире «Россия 24».

Народный избранник добавил, что во вторник, 22 февраля, в 9 утра пройдет совместное заседание комитетов Госдумы по СНГ и международным делам, а в 12:00 документы будут переданы на ратификацию.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Церемония прошла в Кремле, на ней присутствовали руководители самопровозглашенных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Кроме того, был подписан договор о дружбе и взаимопомощи между Российской Федерацией и Донецкой и Луганской народными республиками.