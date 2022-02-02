Посол РФ в Лондоне заявил, что Британия поставляет Украине списанное вооружение

Британские власти на небескорыстной основе направляют Украине списанное вооружение. Соответствующее заявление сделал посол Российской Федерации в Лондоне Андрей Келин.

По его сведениям, Британия, и ранее занимавшаяся поставками оружия Киеву, в настоящее время делает это за деньги. Как уточнил дипломат, российскому представительству точно не известно, в какие суммы обходится вооружение.

«Поставляет его за деньги, нам неизвестно, какие, небескорыстно, и поставляет списанное вооружение», - обозначил Келин в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

Посол отметил, что ранее на украинскую территорию были доставлены аналоги американских комплексов Javelin, обладающие несколько меньшей дальностью стрельбы. Также, согласно озвученной дипломатом информации, некоторое время назад Киеву направили два катера.

Келин высказал мнение, что поставки Лондона не принесут большой пользы ВСУ. Как указал российский посол в Великобритании, данные поставки должны отражать солидарность Соединенного Королевства с Киевом.