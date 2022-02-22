Цена нефти Brent превысила 97 долларов за баррель впервые с сентября 2014 года

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле текущего года на лондонской бирже ICE растет на 2,19%, до 97,48 долларов за баррель. Об этом говорят данные торговой площадки на 04:35 мск.

По состоянию на 04:38 мск стоимость Brent росла на 2,34%, торгуясь на уровне 97,62 долларов за баррель. В последний раз стоимость нефти этой марки превышала 97 долларов за баррель в сентябре 2014 года.

Напомним, в середине этого месяца цена нефти WTI превысила 95 долларов за баррель. Это также произошло впервые с сентября 2014 года. А 3 февраля впервые за несколько лет стоимость барреля российской экспортной нефти Urals на торгах в Европе поднялась выше 93 долларов.