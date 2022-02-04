Цена российской нефти Urals превысила $93 за баррель впервые за семь лет

В четверг, 3 февраля, цена барреля российской экспортной нефти Urals на торгах в Европе поднялась выше 93 долларов впервые за несколько лет. В последний раз такого значения стоимость данного сырья достигала еще в 2014 году.

Цена Urals в Средиземноморье (CIF Augusta), по сведениям международного ценового агентства Argus, составила 93,19 долларов за баррель. В северо-западной части Европы баррель российской нефти был оценен в 90,46 долларов. Об этом пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла на 1,82% на лондонской бирже ICE, превысив 91 доллар за баррель. В последний раз подобная ситуация наблюдалась в октябре 2014 года.