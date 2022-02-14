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Цена нефти WTI превысила 95 долларов за баррель впервые с сентября 2014 года

Елизавета Потейчук
22:10 14.02.2022
В то же время цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла до 96,37 доллара за баррель.
Цена нефти WTI превысила 95 долларов за баррель впервые с сентября 2014 года
© Фото: Joel Angel Juarez ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Стоимость нефти марки WTI впервые с 17 сентября 2014 года превысила 95 долларов за баррель. А тем временем мировые цены на нефть увеличиваются примерно на два процента.

По данным торгов, на 22:08 по московскому времени стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,05% - до 96,37 доллара за баррель. А мартовские фьючерсы на WTI выросли на 2,55% - до 95,48 доллара, сообщает РИА Новости.

Ранее, 3 февраля, цена барреля российской экспортной нефти Urals на торгах в Европе поднялась выше 93 долларов впервые за несколько лет. Цена Urals в Средиземноморье (CIF Augusta), по сведениям международного ценового агентства Argus, составила 93,19 долларов за баррель.

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