Цена нефти WTI превысила 95 долларов за баррель впервые с сентября 2014 года

Стоимость нефти марки WTI впервые с 17 сентября 2014 года превысила 95 долларов за баррель. А тем временем мировые цены на нефть увеличиваются примерно на два процента.

По данным торгов, на 22:08 по московскому времени стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,05% - до 96,37 доллара за баррель. А мартовские фьючерсы на WTI выросли на 2,55% - до 95,48 доллара, сообщает РИА Новости.

Ранее, 3 февраля, цена барреля российской экспортной нефти Urals на торгах в Европе поднялась выше 93 долларов впервые за несколько лет. Цена Urals в Средиземноморье (CIF Augusta), по сведениям международного ценового агентства Argus, составила 93,19 долларов за баррель.