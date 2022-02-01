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Путин заявил, что РФ «кинули и обманули» после обещаний не продвигать НАТО на восток

Елизавета Потейчук
20:24 01.02.2022
Президент отметил, что России было «сказано одно, а сделано другое».
Путин заявил, что РФ «кинули и обманули» после обещаний не продвигать НАТО на восток
© Фото: x99 ZUMAPRESS.com Globallookpress
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России были даны обещания, связанные с непродвижением сил Североатлантического альянса на восток. Об этом президент России Владимир Путин напомнил по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Путин констатировал, что Россию в этом вопросе «кинули и просто обманули», «сказав одно, а сделав другое».

«Как известно, нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на восток ни на один дюйм. Всем это хорошо известно. Сегодня мы видим, где находится НАТО - Польша, Румыния, страны Прибалтики. Сказали одно, сделали другое. Как у нас говорят в народе, кинули, ну просто обманули», - сказал президент.

Помимо этого на пресс-конференции по итогам встречи российский лидер заявил об игнорировании США принципиальных озабоченностей РФ по гарантиям безопасности. Так, Владимир Путин раскрыл позиции, которые, по его словам, не были учтены, среди которых недопущение расширения НАТО.

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