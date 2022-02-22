СМИ сообщили о времени созыва СБ ООН по Украине

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине ожидается в 21:00 по местному времени (05:00 мск). Об этом РИА Новости сообщил информированный источник в постпредстве России при организации.

Созвать заседание СБ ООН потребовала Украина после решения российского лидера Владимира Путина признать Донецкую и Луганскую народные республики. Указ об этом глава российского государства подписал накануне вечером.

Ранее на интернет-портале правовой информации были опубликованы указы президента РФ о признании ДНР и ЛНР. В них Путин поручил министерству обороны обеспечить мир на территории народных республик Донбасса.