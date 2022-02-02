Песков отказался комментировать факт публикации в El Pais текстов ответов США и НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о выложенных испанской газетой El Pais на всеобщее обозрение текстах конфиденциальных ответов Соединенных Штатов и Североатлантического альянса на предложенные Россией гарантии безопасности. Он подчеркнул, что российская сторона к произошедшему событию непричастна.

«Мы ничего не обнародовали. И я не хочу это комментировать. Это нужно обращаться в газету El Pais или к испанскому руководству, я уж не знаю. Но, по крайней мере, не к нам», - отметил Песков во время пресс-конференции с журналистами.

Немногим ранее, в среду 2 февраля, испанская газета El Pais утверждала, что получила доступ к официальному ответу американской стороны на предложения России по гарантиям безопасности.

Задолго до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин сообщит свое мнение относительно ответов США и НАТО, когда сочтет это нужным. Песков отмечал, что ответ будет предоставлен, «как только он посчитает это необходимым», без указания точной даты.