В Белом доме сообщили, что союзники США планируют направить силы на восток НАТО

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что некоторые государства, входящие в НАТО, намерены направить силы на укрепление восточного фланга альянса параллельно с США. Об этом она сообщила на брифинге.

«Великобритания, Франция, Испания, Дания и Нидерланды намерены разместить дополнительные силы для усиления восточного фланга НАТО», - передает слова Псаки РИА Новости.

Напомним, что в Пентагоне сообщили о планах в ближайшее время перебросить дополнительные воинские подразделения в Румынию, Польшу и Германию. Пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби также отметил, что Вашингтон настроен на решение с Москвой вопросов, касающихся безопасности в Европе, на основе принципа взаимности. По его словам, он не станет вести публичные переговоры, отвечая на вопрос о возможности посещения представителями РФ военных баз в Польше и Румынии.