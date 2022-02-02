Пентагон: США готовы решать вопросы безопасности с РФ на основе принципа взаимности

Вашингтон настроен на решение с Москвой вопросов, касающихся безопасности в Европе, на основе принципа взаимности. Власти США не станут публично обсуждать возможность проведения инспекций баз в Польше и Румынии. Об этом заявил в среду пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби.

Кирби заявил, что он не станет вести публичные переговоры, отвечая на вопрос о возможности посещения представителями РФ военных баз в Польше и Румынии. На этих базах размещены американские комплексы противоракетной обороны Aegis Ashore.

«Мы представили России ряд очень серьезных предложений в сфере дипломатии», - передает его слова ТАСС.

Ранее появилась информация о плане США перебросить дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию. Как сообщает пресс-секретарь Пентагона, военнослужащие будут направлены в качестве подкрепления.