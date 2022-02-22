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Захарова прокомментировала санкции Евросоюза против России

Виктория Ивашечкина
22:45 22.02.2022
Ранее председатель Европарламента Жозеп Боррель заявил о новых ограничениях, коснувшихся, в частности, 351 депутата Госдумы РФ.
Захарова прокомментировала санкции Евросоюза против России
© Фото: MFA Russiavia, Global Look Press
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новые санкции Евросоюза против России является нелегитимными.

«Мы считаем, эти санкции нелегитимны. Мы уже давно поняли, что это единственный инструмент руководителей западных стран против нас, для того чтобы сдерживать наше развитие», - отметила она в интервью телеканалу ВВС.

Ранее председатель Европарламента Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России, который «нанесет ей большой ущерб».

Он отметил, что санкции, в частности, коснутся 351 депутата Государственной думы РФ, которые отдали свои голоса за то, чтобы Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик.

Помимо этого, в санкционный список вошли 27 физических и юридических лиц, в частности банки и организации, которые занимаются финансированием операций РФ в Донбассе. 

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договоры с главами ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Во вторник, 22 февраля, Совет Федерации ратифицировал их.

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