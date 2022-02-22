Мурашко заявил о готовности России оказать медпомощь беженцам с Донбасса

Глава Минздрава России Михаил Мурашко Россия готова оказать всю необходимую медпомощь, в том числе профилактическую беженцам из ДНР и ЛНР.

«Система здравоохранения сегодня готова и оказывает медицинскую помощь нуждающимся как профилактическую, так и непосредственно те лечебные мероприятия, которые необходимы», - рассказал он в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что порядка 70 тысяч человек эвакуированы в Россию из Донецкой и Луганской народных республик.

В ходе заседания СБ ООН во вторник, 22 февраля, постпред также уточнил, что на территорию республик проникло несколько украинских диверсионных групп, попытавшихся или совершивших подрывы критически важной инфраструктуры. Беженцы в связи с ситуацией направляются в Россию, а не на Украину, подчеркнул Небензя.

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин принял решение признать независимость Донецкой и Луганской народных республик и заключил о договоры о взаимопомощи с их главами. В ночь на 22 февраля Путин также поручил Минобороны России поддержать мир на территории Донбасса.