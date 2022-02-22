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Путин договорился с Алиевым о плане урегулирования в Нагорном Карабахе

Виктория Ивашечкина
19:17 22.02.2022
Кроме того, президент России назвал важным, что жизнь в регионе входит в мирное русло.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым рассказал о важности полного достижения всех договоренностей по плану урегулирования в Нагорном Карабахе.

Российский лидер подчеркнул, что особое внимание было уделено вопросам нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

«Была подтверждена важность осуществления в полном объеме всех трехсторонних договоренностей Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху, достигнутые на высшем уровне», - уточнил Владимир Путин.

Российский президент назвал важным, что жизнь в регионе входит в мирное русло. В свои дома вернулись более 50 тысяч беженцев.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин на встрече с Ильхамом Алиевым заявил, что Россия будет делать все для мирного урегулирования ситуации в Карабахе. В свою очередь президент России подчеркнул, что важно добиваться удовлетворения всех сторон, вовлеченных в этот процесс. 

В понедельник, 21 февраля, Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудил ситуацию вокруг Карабаха.

В ходе разговора были также затронуты и другие вопросы, которые напрямую связаны с усилиями по укреплению стабильности и установлению в регионе долгосрочных отношений мира и сотрудничества.

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