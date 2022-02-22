Путин заявил, что Россия будет делать все для мирного урегулирования ситуации в Карабахе

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, Россия будет делать все для мирного урегулирования ситуации в Карабахе.

«В любом случае уже есть определенные договоренности с точки зрения не только обеспечения безопасности всех людей, которые там проживают, но и по развитию торгово-экономических связей, разблокированию транспортных коммуникаций. Знаю, что есть еще споры, есть над чем работать. Но мы со своей стороны будем делать все, чтобы этот процесс развивался мирными средствами, мирным путем», - сказал Путин.

Президент России подчеркнул, что важно добиваться удовлетворения всех сторон, вовлеченных в этот процесс.

Ранее сообщалось о том, что Путин самостоятельно готовил текст телеобращения к россиянам по Донбассу, в котором он объявил о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик.