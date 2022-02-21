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Путин и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Виктория Ивашечкина
19:26 21.02.2022
Политики также затронули вопрос, связанный с усилиями по установлению в регионе долгосрочных отношений мира и сотрудничества.
Путин и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
© Фото: Михаил Климентьев, РИА Новости
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Российский лидер Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудил ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщили в Кремле. 

«Проведен обмен мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. С обеих сторон подчеркнута важность последовательной реализации договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана», - говорится в сообщении.

В Кремле подчеркнули, что в ходе разговора были также затронуты и другие вопросы, которые напрямую связаны с усилиями по укреплению стабильности и установлению в регионе долгосрочных отношений мира и сотрудничества.

Кроме того, премьер-министр Армении принял приглашение российского президента посетить Россию с визитом. В апреле текущего года отмечается 30-летие дипломатических отношений между Россией и Арменией.

В конце января Владимир Путин обсудил по телефону с Николом Пашиняном перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках ОДКБ. В Кремле уточнялось, что оба лидера отметили целесообразность продолжения работы по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках ОДКБ, где в данный момент председателем является Армения.

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