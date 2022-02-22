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Захарова высказалась о размещении российских военных баз в Донбассе

Тимур Шерзад
18:31 22.02.2022
По словам официального представителя МИД, развернутая в западных СМИ информационно-политическая кампания, которую министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал информационной войной, а глава МИД Сергей Лавров - информационным терроризмом, не имеет ничего общего с действиями России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала «Звезде» возможное размещение российских баз в Донбассе, которое может быть реализовано согласно подписанным договорам с ЛНР и ДНР. 

«Раз мы признали эти страны в качестве суверенных государств, подписали с ними соответствующие документы, то развивать отношения мы будем с ними соответствующим образом. Так, как это прописано в этих документах - полноформатно», - сказала Захарова. 

На вопрос о том, не расценят ли это в западных странах как многократно упоминаемое в западных СМИ «вторжение России» на Украину, она ответила, что прописанная в договорах возможность размещения баз не имеет никакого отношения к вбросам западных СМИ.

«Конечно, это не имеет отношения к пропаганде войны, к тем фейкам, вбросам, которыми занимались западные СМИ», - подчеркнула Захарова. 

Напомним, накануне Владимир Путин подписал с главами народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Соглашения подписаны на 10 лет и предполагают совместную оборону и охрану границ Донбасса, а также право сторон использовать военную инфраструктуру и военные базы на территории друг друга.

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