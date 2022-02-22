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В ДНР заявили о продолжении украинских обстрелов после заявления Путина о признании республик

Андрей Аркадьев
17:13 22.02.2022
Также Басурин рассказал о попытке убийства одного из командиров подразделения «Сомали».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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После заявления президента РФ Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР обстрелы со стороны украинских силовиков ненадолго прекратились, однако были снова возобновлены. Об этом рассказал «Звезде» представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

«Всех интересует, что изменилось после заявления президента РФ. Да в принципе ничего не поменялось. Было небольшое затишье, когда он выступал, после этого из 120-мм, 122-мм орудий (продолжились обстрелы. - Прим. ред.). У нас двое раненых ребят», - сказал он.

Также Басурин рассказал о попытке убийства одного из командиров подразделения «Сомали». По его словам, украинские силовики заложили фугасы, в результате которых пострадали обычные граждане.

«Три человека погибли на трассе между Донецком и Горловкой. Многие районы остаются без воды, свет не везде есть. Это все в результате агрессии со стороны Украины по отношению к жителям Донбасса. Обстрелы ведутся - юг, Донецк, Горловка. По всей линии соприкосновения ведутся. Мы с вами говорим, и в этот момент прилетают мины и снаряды», - подчеркнул Басурин.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни. В ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что Вооруженные силы Украины обстреливают их территорию. Республики Донбасса объявили всеобщую эвакуацию своих граждан в Россию. Многих беженцев приняла Ростовская область.

В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации и попросили Россию признать независимость республик.

Накануне, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин на заседании выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя какое-то время глава государства выступил с телеобращением к россиянам и заявил о необходимости незамедлительно признать суверенитет народных республик. После обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

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