В ДНР объяснили, почему международные авиаперевозчики боятся ПВО Украины

Представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин рассказал «Звезде», что международные авиаперевозчики боятся ПВО Украины и для этого есть исторические основания.

«"Буки", у них высота поражения - 22 километра, а радиус поражения - 30 километров», - сказал Басурин, комментируя усиления украинских группировок у границ ЛНР и ДНР, а также внутри страны.

После этого он обратил внимание на последствия работы систем ПВО Украины и то, что с этим связаны заявления международных авиаперевозчиков, отказывающихся летать над территорией Украины. Он вспомнил, например, случай, когда гражданский Ту-154 был сбит украинскими военными во время учений в 2001 году.

«Поэтому, наверное, опасения у них все-таки есть насчет того, что лучше с ПВО Украины не сталкиваться и лучше облетать ее стороной», - подытожил Басурин.

Также представитель Народной милиции ДНР сообщил «Звезде» о докладах разведки относительно перемещения украинской техники. По его словам, к границам республик Донбасса прибывают РСЗО «Град» и САУ «Гиацинт».

Кроме этого, по словам Басурина, в Краматорск прибыли ЗРК «Бук», а в глубине Украины некоторые аэропорты международного значения - например, Киев, Днепропетровск и Черкассы - усилены зенитными ракетными системами С-300.

Также Басурин сообщил о продолжении украинских обстрелов после заявления Путина о признании республик Донбасса.