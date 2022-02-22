Песков заявил, что Путин сам готовил текст телеобращения к россиянам по Донбассу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что костяк своего телеобращения к россиянам по Донбассу российский глава Владимир Путин почти целиком готовил сам. По словам представителя Кремля, глава государства и является непосредственным автором текста.

«Какой-то специальной публикации не предусматривается, хотя оно уже опубликовано. В том числе опубликовано на сайте, оно широко доступно», - уточнил Песков, отвечая на вопрос журналистов, кто помогал готовить обращение президента к гражданам России.

В понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

В документе глава государства поручил Минобороны обеспечить с помощью вооруженных сил поддержание мира в ДНР и ЛНР. Российский МИД, в свою очередь, должен провести переговоры с республиками об установлении с ними дипломатических отношений.

О необходимости признать независимость ДНР и ЛНР президент заявил также накануне во время телеобращения к гражданам вечером в понедельник, 21 февраля. Путин отметил критический и острый характер ситуации в Донбассе. Глава государства напомнил, что сейчас населенные пункты республики обстреливаются почти каждый день.