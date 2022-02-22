Белоруссия отреагировала на решение России о признании ДНР и ЛНР

В МИД Белоруссии заявили, что с уважением относятся к решению России признать независимость ДНР и ЛНР.

«Мы с уважением и пониманием воспринимаем решение российской стороны о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик», - сказано в заявлении МИД.

В ведомстве также уточнили, что белорусская сторона неоднократно заявляла об опасности поведения руководства и политиков ряда западных стран.

«Прямым следствием стал стремительный рост напряженности в Восточно-Европейском регионе, а также деградация создававшейся десятилетиями системы международной безопасности», - подчеркнули в ведомстве.

Решение о признании ДНР и ЛНР президент России Владимир Путин принял накануне вечером, 21 февраля. После этого он выступил с обращением к россиянам.

Глава государства попросил Федеральное собрание РФ ратифицировать необходимые документы, касающиеся признания республик. Впоследствии Владимир Путин подписал договоры с главами Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Во вторник, 22 февраля, Совфед ратифицировал на заседании договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Согласно документу, охрана границ республик будет осуществляться совместными усилиями сторон, исходя из интересов их собственной безопасности, мира и стабильности.