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Белоруссия отреагировала на решение России о признании ДНР и ЛНР

Виктория Ивашечкина
17:27 22.02.2022
Как подчеркивается, Минск неоднократно заявлял об опасности поведения руководства и политиков ряда западных стран.
Белоруссия отреагировала на решение России о признании ДНР и ЛНР
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости
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В МИД Белоруссии заявили, что с уважением относятся к решению России признать независимость ДНР и ЛНР.

«Мы с уважением и пониманием воспринимаем решение российской стороны о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик», - сказано в заявлении МИД. 

В ведомстве также уточнили, что белорусская сторона неоднократно заявляла об опасности поведения руководства и политиков ряда западных стран.

«Прямым следствием стал стремительный рост напряженности в Восточно-Европейском регионе, а также деградация создававшейся десятилетиями системы международной безопасности», - подчеркнули в ведомстве.

Решение о признании ДНР и ЛНР президент России Владимир Путин принял накануне вечером, 21 февраля. После этого он выступил с обращением к россиянам. 

Глава государства попросил Федеральное собрание РФ ратифицировать необходимые документы, касающиеся признания республик. Впоследствии Владимир Путин подписал договоры с главами Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Во вторник, 22 февраля, Совфед ратифицировал на заседании договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Согласно документу, охрана границ республик будет осуществляться совместными усилиями сторон, исходя из интересов их собственной безопасности, мира и стабильности.

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