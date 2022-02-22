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Хоркина назвала последствия пропуска российскими «художницами» этапа Гран-при в Киеве

Светлана Иванова
17:16 22.02.2022
По мнению вице-президента Федерации спортивной гимнастики России, Винер-Усманова лучше всех понимает потребности своих спортсменок.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Антон Денисов, РИА Новости
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, которая приняла решение не везти команду в Киев на этап Гран-при, лучше всех знает, что нужно спортсменкам. Об этом «Звезде» сказала вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Светлана Хоркина. Она подчеркнула, что недавно россиянки выступили на этапе Гран-при в Москве, где продемонстрировали отличную форму.

«Девчонки отлично выступили (на этапе Гран-при в Москве. - Прим. ред.). В хорошей они форме, поэтому, может быть, и правда сейчас не стоит подряд срываться, выступать на всех Гран-при. Потихонечку входить в форму и готовиться к Олимпийским играм. Этих этапов Гран-при очень много», - указала Хоркина.

Она выразила уверенность, что именно Винер-Усманова лучше всех понимает потребности своих спортсменок.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики сообщила, что киевский этап Гран-при, запланированный на 14-15 марта, пройдет без участия команды из РФ. По словам Винер-Усмановой, решение принято из-за сложившейся политической ситуации.

В понедельник, 21 февраля, российский президент Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР. Москва также подписала договоры о взаимной поддержке с республиками Донбасса.

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