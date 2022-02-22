Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

Сборная России по художественной гимнастике не поедет на турнир в Киев

Светлана Иванова
16:46 22.02.2022
По словам Ирины Винер-Усмановой, решение принято из-за сложившейся политической ситуации.
Сборная России по художественной гимнастике не поедет на турнир в Киев
© Фото: Anastasiya Gepp, Pexels
Читайте нас на:

Российская сборная по художественной гимнастике пропустит киевский этап Гран-при. Как сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, решение принято из-за сложившейся политической ситуации.

«Конечно, на сегодняшний день сборная России в Киев не поедет», - сказала Винер-Усманова в беседе с РИА Новости.

Турнир по художественной гимнастике запланирован на 14-15 марта.

Накануне российский президент Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР. После соответствующей просьбы глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника к Москве глава РФ провел заседание Совета безопасности. Выслушав мнение на данный счет российских политиков, лидер страны взял паузу для принятия решения.

Вечером 21 февраля в ходе телеобращения к нации Путин заявил о необходимости признать независимость республик Донбасса, обратив внимание на критический и острый характер ситуации в регионе, где почти каждый день обстреливаются населенные пункты.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:39 В стране и мире
Захарова оценила приостановку сертификации «Северного потока-2»
17:16 Спорт
Видео
Хоркина назвала последствия пропуска российскими «художницами» этапа Гран-при в Киеве
17:13 В стране и мире
Видео
В ДНР заявили о продолжении украинских обстрелов после заявления Путина о признании республик
17:02 В стране и мире
Премьер Британии Джонсон заявил о введении санкций против пяти банков России
15:48 В стране и мире
Кехман рассказал о состоянии госпитализированной с COVID-19 Дорониной
Популярное
Лавров назвал Зеленского неуравновешенным и несамостоятельным человеком
Названы имеющие право на бесплатные лекарства категории россиян
В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать хорошие пельмени
Юрист объяснил, что нужно немедленно сделать после звонка мошенника
Видео
Пуск крылатой ракеты комплекса «Искандер» осуществили в рамках учений сил стратегического сдерживания
Видео
Ракеты воздушного базирования, выпущенные со стратегических ракетоносцев Ту-95МС, поразили цели на полигонах Пембой и Кура
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.