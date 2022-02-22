Сборная России по художественной гимнастике не поедет на турнир в Киев

Российская сборная по художественной гимнастике пропустит киевский этап Гран-при. Как сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, решение принято из-за сложившейся политической ситуации.

«Конечно, на сегодняшний день сборная России в Киев не поедет», - сказала Винер-Усманова в беседе с РИА Новости.

Турнир по художественной гимнастике запланирован на 14-15 марта.

Накануне российский президент Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР. После соответствующей просьбы глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника к Москве глава РФ провел заседание Совета безопасности. Выслушав мнение на данный счет российских политиков, лидер страны взял паузу для принятия решения.

Вечером 21 февраля в ходе телеобращения к нации Путин заявил о необходимости признать независимость республик Донбасса, обратив внимание на критический и острый характер ситуации в регионе, где почти каждый день обстреливаются населенные пункты.