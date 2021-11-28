Винер-Усманова подтвердила, что экс-наставник сборной Израиля будет работать с российскими гимнастками

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова подтвердила, что экс-наставница сборной Израиля Ирина Вигдорчик будет работать с российскими спортсменками в процессе их подготовки к Олимпийским играм в Париже, которые состоятся в 2024 году.

«Да, она теперь работает с российской командой», - сказала Винер-Усманова в разговоре с корреспондентом «Спорт-Экспресс».

В новом качестве российские поклонники художественной гимнастики смогут увидеть Вигдорчик уже на чемпионате Европы в 2022 году. Состязания пройдут в Израиле.