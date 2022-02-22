Meta и Zoom начали выполнять российский закон о «приземлении»

Компании Meta (владелец Facebook) и Zoom начали выполнять российский закон о «приземлении». Об этом сообщает Роскомнадзор.

Также подчеркивается, что Meta уже направила заявление о регистрации личного кабинета на официальном сайте ведомства, а Zoom зарегистрировала его.

«Иностранные компании приступили к выполнению требований, установленных Федеральным законом № 236-ФЗ. Компания Zoom Video Communications, Inc. зарегистрировала личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора», - уточняется в сообщении.

Так называемый «закон о приземлении» иностранных компаний был принят в июле прошлого года, а начал действовать с января текущего. Он призван усилить контроль над иностранными IT-компаниями, которые имеют суточную аудиторию более 500 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор рассмотрит меры, которые могут быть применены в отношении IT-компаний, которые не открыли свои представительства вопреки закону о «приземлении».

В конце прошлого года сообщалось, что 13 западных интернет-компаний к 1 января 2022 года обязаны были открыть свои представительства на территории России. В перечне оказались Google, Telegram, Meta, Apple, Spotify, Twitch, Twitter, TikTok, Zoom, Viber, Likeme Pte.Ltd, Discord и Pinterest