РКН рассмотрит меры против не открывших представительства в РФ IT-гигантов

Роскомнадзор рассмотрит меры, которые могут быть применены в отношении IT-компаний, которые не открыли свои представительства вопреки закону о «приземлении». Об этом заявил замглавы ведомства Вадим Субботин на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«К тем компаниям, которые не начали процедуры по "приземлению", мы будем рассматривать вопрос о применении мер до конца текущего месяца», - цитирует РИА Новости слова представителя РКН.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что 13 западных интернет-компаний к 1 января 2022 года обязаны открыть свои представительства на территории России. В перечне оказались Google, Telegram, Meta, Apple, Spotify, Twitch, Twitter, TikTok, Zoom, Viber, Likeme Pte.Ltd, Discord и Pinterest.