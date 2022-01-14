Apple зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора

Американская компания Apple зарегистрировала личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора, выполнив таким образом требование «закона о приземлении». Информация о регистрации IT-гиганта появилась на сайте надзорного ведомства.

Так называемый «закон о приземлении» иностранных компаний был принят в июле прошлого года, а начал действовать с января текущего. Он призван усилить контроль над иностранными IT-компаниями, которые имеют суточную аудиторию более 500 тысяч человек.

Помимо регистрации они должны создать электронную форму для обращений, установить рекомендованный ведомством счетчик посещаемости, открыть в России филиалы.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что 13 западных интернет-компаний к 1 января 2022 года обязаны открыть свои представительства на территории России. В перечне оказались Google, Telegram, Meta, Apple, Spotify, Twitch, Twitter, TikTok, Zoom, Viber, Likeme Pte.Ltd, Discord и Pinterest.

В ноябре суд Таганского района Москвы оштрафовал Google и Telegram за неудаление запрещенного контента на два и четыре миллиона рублей соответственно.