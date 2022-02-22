Минздрав включил новые препараты в рекомендации по лечению пациентов с коронавирусом

В России завершена работа над новой версией методических рекомендаций по лечению пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Он уточнил, что в рекомендации включены новые препараты, зарегистрированные в стране.

«Завершена работа над новой версией методических рекомендаций. Туда вошли в том числе новые препараты, зарегистрированные в Российской Федерации для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией», - указал министр здравоохранения в ходе заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

По словам Мурашко, речь идет о противовирусных препаратах, которые оказывают патогенетическое действие на заболевание.

Кроме того, глава Минздрава РФ сообщил, что в 14 регионах России сохраняется прирост числа заболевших коронавирусом. Преимущественно за Уралом и в Сибирском федеральном округе.

Также, по словам Мурашко, наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом среди детей в стране. Этот показатель за последнюю неделю снизился на 15%.