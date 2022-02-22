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Врач объяснил, что происходит с давлением при коронавирусе

Светлана Иванова
10:50 22.02.2022
При повышении температуры происходит учащение пульса и повышение артериального давления. Явление объясняется ускорением обмена веществ под действием высокой температуры.
Врач объяснил, что происходит с давлением при коронавирусе
© Фото: Денис Абрамов, РИА Новости
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При респираторных вирусных инфекциях, включая коронавирус, может как повышаться, так и снижаться артериальное давление. Об этом рассказал врач-терапевт Георгий Сапего. Он пояснил, что при повышении температуры происходит учащение пульса и повышение артериального давления. Явление объясняется ускорением обмена веществ под действием высокой температуры.

Как указал специалист в интервью радио Sputnik, при тяжелой инфекции, напротив, артериальное давление снижается, человек слабеет, становится вялым, сознание путается.

Кроме того, давление может повышаться в случае приема жаропонижающих средств.

«Нестероидные противовоспалительные препараты, вроде ибупрофена, так влияют на почки, что задерживают жидкость и повышают артериальное давление. Врачи даже намеренно используют этот побочный эффект, чтобы повышать давление людям, которые часто падают в обморок», - сообщил доктор.

По его словам, сильное падение давления во время болезни является тревожным симптомом, в этом случае необходимо обратиться за медицинской помощью. Речь идет, в частности, об уменьшении давления на 40 миллиметров ртутного столба, когда в положении стоя давление падает на 20 миллиметров или при систолическом давлении на уровне меньше 90 миллиметров.

Сапего добавил, что в некоторых случаях инфицирование коронавирусом может привести к нарушению регуляции артериального давления. Тогда после выздоровления у людей наблюдается слабость и головокружение. По мере восстановления организма ситуация приходит в норму, заверил специалист.

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