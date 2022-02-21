ВОЗ назвала сроки завершения пандемии коронавируса

Окончания пандемии коронавируса стоит ждать к концу 2022 года. Соответствующее предположение сделала спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. При этом специалист подчеркнула, что прогноз не является окончательным. По мнению Вуйнович, сам вирус никуда не уйдет, однако заболеваемость существенно снизится, передает ТАСС.

«Сейчас тяжело прогнозировать, но мы надеемся, что если ничего другого не случится, то пандемия может подойти к концу в 2022 году. Что значит конец пандемии? Это значит, что не будет больших всплесков случаев, но не значит, что вирус уйдет», - указала собеседник агентства.

Она добавила, что из-за большого числа зараженных «омикроном» существует риск появления новых мутаций COVID-19, поэтому уверенности в завершении пандемии нет.

«Но есть осторожный оптимизм, что большие вспышки закончатся, когда "омикрон" обойдет весь земной шар», - пояснила Вуйнович.

Представитель ВОЗ добавила, что возможной мутации коронавируса не стоит заранее бояться, однако следует мониторить ситуацию, чтобы своевременно отреагировать в случае появления нового штамма.