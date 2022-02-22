Песков рассказал, что в запись заседания Совбеза по Донбассу не вошли многие моменты

Выступление генерального прокурора РФ Игоря Краснова не попало в запись вчерашнего заседания Совета безопасности, на котором проходило обсуждение вопроса признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Там многие моменты не были включены», - заявил представить Кремля.

Накануне, 21 февраля, глава ДНР Денис Пушилин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР. Он подчеркнул, что киевские власти приняли решение о силовом решении конфликта. По словам лидера республики, в Донбассе высоко ценят усилия Москвы в переговорном процессе по Минским соглашениям.

Леонид Пасечник также обратился к Путину с просьбой признать независимость ЛНР. Он подчеркнул, что республика избежала гуманитарной катастрофы только благодаря помощи со стороны РФ.

Впоследствии российский лидер провел внеочередное заседание Совбеза по вопросу признания независимости ЛНР и ДНР. Спустя несколько часов глава государства выступил с обращением к россиянам, в котором он заявил о необходимости признания двух республик. Затем Владимир Путин подписал договоры с главами Донецкой и Луганской народных республик о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.