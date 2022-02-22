Кремль: решение о введении российских сил в ЛНР и ДНР примет Путин и главы республик

Президент РФ Владимир Путин будет принимать решение о введении российских сил в ДНР и ЛНР в зависимости от развития ситуации и от обращений глав народных республик. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов о планах направить в регион российских военных.

«Это решение будет приниматься в зависимости от развития ситуации, в зависимости от обращений глав этих республик. И исходя из целесообразности», - сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что главная цель - жизнь и безопасность жителей республик Донбасса, которые подвергаются провокациям и агрессии со стороны украинских вооруженных сил.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россию волнует воинственная риторика киевских властей, поставка вооружения Украине и стрельба на границах с ДНР и ЛНР, которая происходит по инициативе официального Киева.

Напомним, накануне, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин на заседании выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя какое-то время глава государства выступил с телеобращением к россиянам и заявил о необходимости незамедлительно признать суверенитет народных республик. После обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.