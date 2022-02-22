Лавров заявил, что РФ волнует воинственная риторика Киева и накачивание Украины оружием

Россию волнует воинственная риторика киевских властей, поставка вооружения Украине и стрельба на границах с ДНР и ЛНР, которая происходит по инициативе официального Киева. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Нас не может не волновать продолжающаяся воинственная риторика киевского режима, продолжающиеся действия по накачиванию его вооружениями, продолжаются и перестрелки, инициируемые киевским режимом на границе с Луганской и Донецкой народными республиками», - заявил Лавров в эфире телеканала «Россия 24».

Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что Россия гарантирует безопасность ЛНР и ДНР после подписания соглашений о взаимопомощи. Лавров добавил, что реакция стран Запада на признание в Москве независимости народных республик ожидаема, и подчеркнул, что украинские власти не планируют выполнять Минские соглашения.

Напомним, накануне, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин на заседании выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя какое-то время глава государства выступил с телеобращением к россиянам и заявил о необходимости незамедлительно признать суверенитет народных республик. После обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.