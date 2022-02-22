Глава ДНР оценил перспективы после признания народных республик Донбасса

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин поблагодарил российского лидера Владимира Путина за признание народных республик Донбасса. С его слов, президент РФ воплотил волю россиян и всего русского народа к единству. Сегодня, уверен Пушилин, определено будущее республик, которые теперь уверенно смотрят вперед.

«Теперь мы сможем развивать наши предприятия, сотрудничать на равных условиях и вносить свой вклад в укрепление русского мира», - приводит РИА Новости слова Пушилина.

Глава ДНР добавил, что народным республикам Донбасса есть что предложить России.

«Впереди много трудной работы, но народ Донбасса привык трудиться, чтобы обеспечить не только себя, но и другие регионы», - добавил глава ДНР.

Решение о признании ДНР и ЛНР Путин принял накануне вечером, после заседания Совбеза РФ. Глава государства попросил Федеральное Собрание ратифицировать необходимые документы, касающиеся признания республик. Впоследствии Владимир Путин подписал договоры с главами Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.