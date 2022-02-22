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«Побило осколками»: военнослужащий ДНР рассказал о минометном обстреле после признания республик

Иван Линдеманн
12:50 22.02.2022
По его словам, почти сразу же после объявления Путина украинская армия начала атаку.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военнослужащий из Донбасса рассказал о ситуации на передовой после того, как Россия признала самопровозглашенные республики. По его словам, почти сразу же после объявления украинская армия начала атаку.

«Сидели на позициях, командир довел, что нашу республику признали. Мы были рады, и начался минометный обстрел. Побило немного осколками», - сообщил он.

Военнослужащий отметил, что чувствует себя хорошо.

«Сейчас поправлюсь и обратно в строй, защищать», - добавил он.

Ранее стало известно еще об одной атаке в Донбассе. Как сообщили в Народной милиции ДНР, украинские диверсанты подорвали автомобиль на трассе Донецк - Горловка. В НМ говорят, что жертвами взрыва стали три человека.

Накануне Владимир Путин подписал указ о признании независимости самопровозглашенных республик Донбасса. Соответствующее решение глава государства принял по итогам заседания Совета безопасности России.

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