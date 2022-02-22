Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Россия своих не бросает»: Слуцкий ответил на вопрос о границах ЛНР и ДНР

Светлана Иванова
11:51 22.02.2022
Политик выразил мнение, что эта ситуация решится в соответствии с тем, как сами территории себя позиционируют.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий поделился своим мнением с корреспондентом «Звезды» относительно вопроса границ ЛНР и ДНР. Политик выразил мнение, что эта ситуация решится в соответствии с тем, как сами территории себя позиционируют.

«Давайте не будем говорить раньше времени, но тезис "Россия своих не бросает" не делится на части. Когда мы говорим о едином неделимом пространстве безопасности России и наших партнеров, а с сегодняшнего дня Донецк и Луганск станут нашими странами-партнерами, думаю, что этот вопрос будет решен в соответствии с тем, как сами территории себя позиционируют», - заявил депутат.

Накануне российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости самопровозглашенных республик Донбасса. Соответствующее решение глава государства принял по итогам заседания Совета безопасности России.

Лидер РФ обратился к членам Федерального собрания с просьбой ратифицировать необходимые документы, касающиеся признания ДНР и ЛНР, и подписал договоры с ними о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:20 В стране и мире
Зеленский рассмотрит возможность прекращения дипломатических отношений с РФ
11:51 В стране и мире
Видео
«Россия своих не бросает»: Слуцкий ответил на вопрос о границах ЛНР и ДНР
11:25 В стране и мире
Видео
Сгоревший кузов и разбитые стекла: эксклюзивные кадры с места взрыва на трассе Донецк - Горловка
11:21 В стране и мире
В Минприроды объяснили, кому запретят выбрасывать компьютеры на свалку
10:18 В стране и мире
ABC: США призвали Зеленского отправиться во Львов ради безопасности
Популярное
Названы имеющие право на бесплатные лекарства категории россиян
В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать хорошие пельмени
Юрист объяснил, что нужно немедленно сделать после звонка мошенника
Видео
Шойгу доложил Путину и Лукашенко о начале учений сил стратегического сдерживания
Видео
Пуск крылатой ракеты комплекса «Искандер» осуществили в рамках учений сил стратегического сдерживания
Видео
Ракеты воздушного базирования, выпущенные со стратегических ракетоносцев Ту-95МС, поразили цели на полигонах Пембой и Кура
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.