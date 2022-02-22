«Россия своих не бросает»: Слуцкий ответил на вопрос о границах ЛНР и ДНР

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий поделился своим мнением с корреспондентом «Звезды» относительно вопроса границ ЛНР и ДНР. Политик выразил мнение, что эта ситуация решится в соответствии с тем, как сами территории себя позиционируют.

«Давайте не будем говорить раньше времени, но тезис "Россия своих не бросает" не делится на части. Когда мы говорим о едином неделимом пространстве безопасности России и наших партнеров, а с сегодняшнего дня Донецк и Луганск станут нашими странами-партнерами, думаю, что этот вопрос будет решен в соответствии с тем, как сами территории себя позиционируют», - заявил депутат.

Накануне российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости самопровозглашенных республик Донбасса. Соответствующее решение глава государства принял по итогам заседания Совета безопасности России.

Лидер РФ обратился к членам Федерального собрания с просьбой ратифицировать необходимые документы, касающиеся признания ДНР и ЛНР, и подписал договоры с ними о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.