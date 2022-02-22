Лавров: Киев в грош не ставит европейских коллег и не собирается выполнять Минские соглашения

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что украинские власти не планируют выполнять Минские соглашения. Российский министр отметил, что договоренности были похоронены не один год назад из-за действий Киева.

В частности, по словам руководителя российского внешнеполитического ведомства, Украина в грош не ставит европейских коллег. Так, Лавров указал, что неспособность ЕС добиться своих собственных решений, включая внутриукраинский кризис, показательна.

«Все эти семь лет мы буквально ежедневно привлекали внимание наших европейских коллег к тому, что Киев опять их в грош не ставит, опять ничего не делает, более того - публично заявляет, что не будет выполнять минские договоренности», - заявил глава МИД РФ.

Глава МИД РФ обратил внимание, что украинское руководство публично заявляет, что не будет выполнять минские договоренности.

Накануне российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости самопровозглашенных республик Донбасса. Соответствующее решение глава государства принял по итогам заседания Совета безопасности России.