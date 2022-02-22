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Зюганов заявил, что Жириновский идет на поправку

Анна Касаткина
12:04 22.02.2022
Ранее СМИ сообщали о якобы ухудшении состояния политика.
Зюганов заявил, что Жириновский идет на поправку
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, заразившийся коронавирусом, идет на поправку. Об этом сообщил глава КПРФ Геннадий Зюганов в Госдуме.

«Жириновский поправляется», - цитирует его РИА Новости.

В начале февраля стало известно, что Жириновский заболел коронавирусной инфекцией. Позже в Минздраве РФ сообщили, что состояние политика оценивается как стабильное.

СМИ распространяли информацию о том, что у Жириновского якобы поражены легкие на 50-75%, развился двусторонний отит и анемия средней степени. В ЛДПР эти слухи опровергли, заявив, что состояние главы партии «нормальное».

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