Зюганов заявил, что Жириновский идет на поправку

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, заразившийся коронавирусом, идет на поправку. Об этом сообщил глава КПРФ Геннадий Зюганов в Госдуме.

«Жириновский поправляется», - цитирует его РИА Новости.

В начале февраля стало известно, что Жириновский заболел коронавирусной инфекцией. Позже в Минздраве РФ сообщили, что состояние политика оценивается как стабильное.

СМИ распространяли информацию о том, что у Жириновского якобы поражены легкие на 50-75%, развился двусторонний отит и анемия средней степени. В ЛДПР эти слухи опровергли, заявив, что состояние главы партии «нормальное».