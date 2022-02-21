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В ЛДПР ответили на сообщения об ухудшении состояния Жириновского

Светлана Иванова
11:06 21.02.2022
Представитель пресс-службы партии уточнил, что политик находится в нормальном состоянии, однако пока работает на удаленке.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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В пресс-службе ЛДПР отказались комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что состояние лидера партии Владимира Жириновского становится все тяжелее, якобы у политика поражены легкие на 50-75%, развился двусторонний отит и анемия средней степени. Как подчеркнул помощник по связям со СМИ ЛДПР Александр Дюпин, сообщения анонимных источников не соответствуют действительности.

«Мы категорически отрицаем любую информацию анонимных источников. Она не соответствует действительности», - указал собеседник телеканала.

Представитель пресс-службы партии добавил, что Жириновский находится в нормальном состоянии, однако пока работает на удаленке.

«Что касается состояния Жириновского, то оно нормальное, он продолжает работать, к сожалению, пока на удаленке. Медленно, но верно идет на поправку», - заверил Дюпин.

В начале февраля стало известно, что Владимир Жириновский заболел коронавирусной инфекцией. Позже в Минздраве РФ сообщили, что состояние политика оценивается как стабильное.

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