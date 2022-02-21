В ЛДПР ответили на сообщения об ухудшении состояния Жириновского

В пресс-службе ЛДПР отказались комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что состояние лидера партии Владимира Жириновского становится все тяжелее, якобы у политика поражены легкие на 50-75%, развился двусторонний отит и анемия средней степени. Как подчеркнул помощник по связям со СМИ ЛДПР Александр Дюпин, сообщения анонимных источников не соответствуют действительности.

«Мы категорически отрицаем любую информацию анонимных источников. Она не соответствует действительности», - указал собеседник телеканала.

Представитель пресс-службы партии добавил, что Жириновский находится в нормальном состоянии, однако пока работает на удаленке.

«Что касается состояния Жириновского, то оно нормальное, он продолжает работать, к сожалению, пока на удаленке. Медленно, но верно идет на поправку», - заверил Дюпин.

В начале февраля стало известно, что Владимир Жириновский заболел коронавирусной инфекцией. Позже в Минздраве РФ сообщили, что состояние политика оценивается как стабильное.