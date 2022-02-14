В Минздраве сообщили о стабильном состоянии Владимира Жириновского

Состояние лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильное, на данный момент ему продолжают оказывать всю необходимую помощь. Об этом сообщили в российском Минздраве.

«Состояние Владимира Жириновского оценивается как стабильное. Врачи продолжают оказывать ему всю необходимую медицинскую помощь», - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Жириновский был госпитализирован в ЦКБ с 2 февраля с диагнозом COVID-19. У него выявлен омикрон-штамм. Президент России Владимир Путин пожелал политику скорейшего выздоровления.