Врач рассказала о причинах «температурного хвоста» после коронавируса

Одышка, низкая сатурация, сильно выраженная слабость, сопровождаемые температурой тела выше 37,5 градуса, после перенесенного COVID-19 являются поводом для вызова скорой помощи. Об этом рассказала врач общей практики Екатерина Серебренникова. Как уточнила специалист в беседе с life.ru, после коронавирусной инфекции часто встречается так называемый «температурный хвост».

«Это то состояние, когда у пациента наблюдаются либо небольшие скачки температуры (обычно не выше 37,5), либо температура выше 37,5 градуса держится длительное время», - пояснила врач.

Это состояние указывает на продолжающийся воспалительный процесс, связанный с коронавирусом. Возможно также присоединение бактериальной инфекции, а также проблемы с давлением, добавила Серебренникова.

Повышенная температура, не достигающая отметки в 37,5 градуса, может указывать на астенический синдром, который часто встречается после COVID-19. При любых недомоганиях после перенесенного заболевания стоит обратиться к специалисту для дообследования, в процессе которого могут обнаружиться другие проблемы со здоровьем, включая болезни ревматического характера, инфекции мочевыделительной системы, нарушения щитовидной и поджелудочной желез.